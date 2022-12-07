近二年深受股債回檔及台股反向ETF損失拖累的三商美邦人壽，其投資長廖瑞雄7日在法說會上表示，因為預判三大因素好轉，即疫情、地緣政治與通膨等情況緩解，明年不會比今年差，第四季已開始加碼台股，看好明年行情，且台股反向ETF逐年降低部位，今年已執行完成，到9月底市價剩51億元。

廖瑞雄表示，過去二年受到疫情、升息、地緣政治影響，股債匯市波動劇烈， 但明年對市場「審慎樂觀」，即明年不會比今年差，主要看三因素，第一是過去影響所有國家生產及人員往來的疫情，現在除了少數國家外，都已陸續鬆綁，影響性越來越小；二是俄烏戰爭、地緣政治，今年造成生產線斷鏈，如半導體等產業受影響，現已修補中，明年會改善。

三是升息與通膨，目前至少是升息循環的後半段，至少未來三季，仍不會看見降息，通膨以IMF來看，2022年已近觸頂，明年有基期高的效應，在供應鏈修復，油價放緩，通膨已慢慢紓解，沒有那麼大的壓力，回歸金融投資面，雖三大影響仍是有，但不悲觀，是因為金融市場是往前看的，明年將是樂觀但審慎。

三商美邦人壽前九月因落實停損機制，實現股票資本虧損98億元，前三季累計稅後虧損56.6億元，但三商壽財務長曾裕芳表示，第三季是稅後獲利10.6億元，且單季淨值增加9億元，9月底淨值為270億元，每股淨值8.71元，淨值比2％以上，三商壽7日股價收在6.12元。

曾裕芳表示，因為俄烏戰爭及升息造成資本市場波動，且三商壽落實執行國內外股票停損機制，因此今年前三季投資收益率2.66％，較去年同期3.06％略減，但因大幅增加國外固定收益投資，經常性收益率由去年前三季的2.84％拉升到3.08％，廖瑞雄說，明年會進一步拉高到3.18％。

資產已逾1.48兆元的三商壽，近二年在台股投資上相對保守，但廖瑞雄說，第四季已開始加碼台股，看好高股息型個股。

三商壽11月11日已完成10億股普通股現增，增資52億元，可拉高資本適足率（RBC）20個百分點，同時明年1月1日要進行金融資產重分類，若以9月底數字來看，對淨值影響數可達60億元。