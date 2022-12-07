技嘉（2376）11月營收重返百億元大關，在旗下主板、顯卡及伺服器等三大產品出貨、營收同步揚升下，單月營收勁彈至達108.61億元，較10月大幅增長32.2％，雖仍年減8.28％，但站上歷年同期第二高。累計今年至11月合併營收達984.39億元，年減13.81％，已超越2020年以前的各年度營收表現。

在板卡去化告一段落後，技嘉11月主板、顯卡新品出貨比重持續提升，為板卡業務帶來價量齊揚的成長動能。另一方面，伺服器業務亦因先前10月封控為後續帶來遞延出貨效益，同步推升11月營收動能增揚。

技嘉伺服器業務今年雖接連受到零組件供應、俄烏戰爭，及中國封控等不利因素影響，但訂單需求未見走弱，今年以來仍維穩雙位數的成長動能。

至於在板卡業務，過去兩季雖因清庫對營收帶來先許影響，不過隨著新品周期啟動，產品ASP提升，技嘉先前預期明年板卡都將續有成長表現。