工業電腦廠研華（2395）7日公布11月合併營收58.16億元，較去年同期營收51.71億元，年增12.47％，單月營收創同期新高。累計前11月合併營收達631.1億元，年增18.94％，累計營收再創新高，並超越去年全年水準。

研華表示，以區域別來看，11月營收以北美、歐洲及北亞市場表現最佳，年對年分別成長20％、13％及18％，然中國大陸、台灣及新興市場年對年營收表現相對疲弱。

事業群表現方面，以物聯雲暨影像科技事業群（ICVG)及應用電腦事業群（ACG）表現最佳，較去年同期成長41％及15％。服務物聯網事業群（SIoT）受部分專案遞延出貨影響，年對年呈現雙位數衰退。

研華前11月營收區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年增28％、20％及11％，中國市場則微幅年減。各事業群表現方面，除工業物聯網事業群（IIoT）及綜合服務事業（AS+）年對年表現持平外，其餘事業體皆呈雙位數年增，其中應用電腦事業群及物聯雲暨影像科技事業群最為強勁，分別較去年成長49％及23％。

研華11月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.05，重返歷史平均水位，累計前11月BB Ratio則為1.05。