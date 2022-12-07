澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制綜合組7日發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（《通知》）明確，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。

《通知》規定進一步優化核酸檢測。不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次。根據防疫工作需要，可開展抗原檢測。對高風險崗位從業人員和高風險區人員按照有關規定進行核酸檢測，其他人員願檢盡檢。除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。重要機關、大型企業及一些特定場所可由屬地自行確定防控措施。

《通知》解答稱，核酸檢測要聚焦於感染風險高的區域和人員，不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次。根據防疫工作需要，可開展抗原檢測。應按照《二十條優化措施》有關規定，對與入境人員、物品、環境直接接觸的人員、集中隔離場所工作人員、定點醫療機構和普通醫療機構發熱門診醫務人員，及商場超市、快遞、外賣等從業環境人員密集、接觸人員頻繁、流動性強的高風險崗位從業人員開展核酸檢測，其他人員願檢盡檢。

解答表示，考慮到養老院、福利院、托幼機構、中小學等是老年人、幼齡兒童等特殊人群集中的場所，一旦傳染源引入，易發生聚集性疫情，發生重症風險較高。因此進入養老院、福利院、托幼機構、中小學需提供核酸檢測陰性證明，防止傳染源引入。醫療機構內就診人群複雜、人流量大、空間密閉，一旦傳染源引入，易造成疫情傳播和院內感染發生，影響醫療機構正常運轉和群眾正常就醫。

因此，進入醫療機構就診時需提供核酸檢測陰性證明，但醫療機構不得以沒有核酸檢測陰性證明推諉、拒診急危重症患者。重要機關、大型企業及一些特定場所可由屬地自行確定防控措施，保證社會正常運轉，維護正常的生產生活秩序。

解答還說，出現疫情後，各地應根據疫情形勢和流調研判情況，評估不同區域疫情風險大小，分級分類確定核酸檢測的範圍和頻次，提升核酸篩查品質和效率。