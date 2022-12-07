一名網友懷疑女友與上司曖昧，女友每天搭上司的車回家，偷偷與上司約會，還騙他是員工旅遊，他最後氣不過，嗆「妳做什麼事，我也可以做什麼事」，於是他上網找正妹聊天，還約對方出來拍照，並拿照片騙女友說已經開房間，女友最後氣炸離家；其他網友則說「開始互相傷害的時候，就沒有好結局了吧」。

該網友在Dcard發文，他日前發現女友偷偷與公司上司曖昧，每天被上司開車送下班，女友還說因為受上司青睞，工作量變少，他則抱怨交往時所有花費都是他出錢，他盡可能疼愛女友，女友卻騙他因公司淡季去員工旅遊，實際上是與上司約會，他PO文嗆「沒關係，妳做什麼事我也可以做什麼事」。

該網友後來上網找正妹，跟對方沒要約炮，只想約出來拍照，讓他能氣女友，成功約到人後，他稱讚該正妹個性爽朗沈穩，對方還幫女友說話，讓他稱讚情商很高；之後他向女友攤牌，2人大吵時他對女友說「妳可以做的，我也可以做」，女友氣到甩門離開，他則說女友好像把錯都歸咎到他身上，讓他很氣憤。

其他網友留言「開始互相傷害的時候，你們就沒有好結局了吧，不分還磨磨蹭蹭的，是期待他會下跪跟你說 我錯了、原諒我嗎？」、「這種故事的結局一定是雙方互相攻擊啊，難道你希望結果是，兩人哭著抱在一起說：我們要更幸福哦」、「看完只覺得幼稚」。