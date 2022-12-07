基隆市警方日前在路邊發現一支改造手槍，經追查，將劉嫌逮捕歸案，並持續追查槍支來源。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警方日前在路邊發現一支改造手槍，經追查，將劉嫌逮捕歸案，並持續追查槍支來源。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局第二分局日前接獲民眾通報，在路邊發現一把無主且具殺傷力的改造槍支，內含一個彈匣、4發子彈。警方非常重視，旋即組成專案小組，除逮捕掉槍的劉姓男子，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦，並持續溯源追查槍支來源。

據了解，二分局日前接獲民眾通報，在基隆市某處路邊發現有一把槍，經警方檢視，發覺是一把具有殺傷力的改造手槍，手槍內還有一個彈匣及4發子彈。警方旋即組成專案小組，調閱周邊所有監視畫面並訪查周邊住戶。

警方發現一名劉姓男子涉嫌重大，經向基隆地檢署及基隆地院聲請核發拘票及搜索票後，專案小組於4日部署警力展開緝捕行動。警方在發現劉嫌出現後，查緝幹員上前成功圍捕。

基隆市警方日前在路邊發現一支改造手槍，經追查，將劉嫌逮捕歸案，並持續追查槍支來源。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警方日前在路邊發現一支改造手槍，經追查，將劉嫌逮捕歸案，並持續追查槍支來源。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

警方接著便到劉嫌位於中正區的住處執行搜索，查獲毒品安非他命1包及吸食器1組等物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦，並持續溯源追查。

究竟劉嫌的槍怎麼會被民眾發現？據了解，劉嫌不知從何處取得槍支，某日行經遺落處時，槍支從劉嫌隨身的包內滑落，才會被民眾發現。警方私下都笑稱，這年頭出門要仔細看，搞不好能從路邊撿到槍。

有鑒於此，基隆市警察局局長張樹德遵照署長黃明昭指示，火速展開「系統性掃黑」，務必貫徹「溯源、刨根、斷金流」嚴辦黑幫，並全面啟動「三打掃黑」策略，迅速緝獲滋事分子、打擊作亂團體掃蕩活動據點、連坐檢肅成員切斷金流源頭，全力掃蕩各式非法槍械、改造槍械場所與毒品，期將不法暴力集團連根刨起。

另外，基隆市警方也積極針對轄區治安顧慮場所或聯外道路，編排封鎖式臨檢及高強度巡邏勤務，並強化清查轄內旅館、日租套房、社區大樓及公寓出租戶等，以期淨化治安，打造宜居安全城市。

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