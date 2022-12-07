台北捷運系統發展完善，集結平價、舒服與便捷等優點於一身，成為民眾平時移動的重要交通工具，許多人在挑選房子時，周邊是否有捷運站也成為重要的考量點之ㄧ。科技房仲永慶房屋引領Property Tech，《永慶房仲網》及《永慶快搜APP》上提供「捷運找房」服務，消費者只需要點選想找的捷運站點，一鍵輕鬆幫你篩選出捷運周邊宅。

永慶房屋「捷運找房」、「地圖找房」服務 助消費者增加找房效率

永慶房屋「捷運找房」服務幫消費者快速過濾出鄰近捷運站周邊的房屋，可選擇單站或多站進行找查，例如點選中和新蘆線的永安市場站與頂溪站，並輸入總價、坪數等篩選條件，按下找房子鍵，直接幫你盤點出該捷運站周邊共有幾筆房屋，清楚標記該房屋靠近哪個捷運站及詳細特色介紹。

此外，永慶房仲網亦有「地圖找房」功能，點選欲查看的區域並輸入篩選條件，直接在google地圖上清楚顯示房屋的待售數量，消費者在地圖上即可查看各區域、道路上的房屋，還能點選「周遭行情」查看附近的成交單價，以行政區各里做劃分界線，透過深淺顏色呈現各區的整體住宅成交單價高低，讓消費者一目了然。

「地圖找房」功能提供消費者周遭行情資訊，方便查看附近的成交單價。（圖/永慶房屋提供）

消費者若想更深入了解房屋介紹，可點選「實境找房」服務，提供720度的房屋內部環景，完整呈現屋內空間，而「實境生活圈」服務則是與google街景結合，即使沒有親臨現場，也能線上體驗周遭生活圈，忙碌的現代人可先透過手機了解房屋特色及外部環境，若進一步有興趣，再聯繫專業且誠實的房仲獲取更詳細的資訊，大大增加了看房效率。

永慶房屋創新科技引領Property Tech向上發展

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，捷運已經成為雙北地區大多數民眾的必要交通工具，對捷運的依賴程度高，住家附近有捷運站是許多人買房時的必要條件，永慶房屋站在消費者角度思考，透過「捷運找房」、「地圖找房」服務幫助消費者聚焦、篩選需求，提升找房子效率，並持續優化《永慶房仲網》及《永慶快搜APP》，建構ㄧ機在手，快速找尋適合房屋的科技服務。

永慶房屋30多年來秉持「先誠實再成交」的精神，提供消費者誠實、透明的房市資訊。並超前部署創新科技服務，整合大數據、導入AI等數位化服務，建立完整的數位賞屋科技，未來也將持續導入新科技解決消費者購售屋難題，提供消費者便捷、透明的線上賞屋體驗。