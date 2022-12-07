2022年曾紀恩盃全國棒球錦標賽開打，展現一球入魂氣勢。(屏縣府提供)

2022年曾紀恩盃全國棒球錦標賽開打，展現一球入魂氣勢。(屏縣府提供)

2022年第六屆曾紀恩盃全國三級棒球賽，經過屏東縣政府與屏東縣棒球委員會緊鑼密鼓籌備，於7日至21日熱血開打！今日開幕儀式於屏東縣立棒球場舉行，現場邀請職棒名將詹智堯一同出席開球。

詹智堯為屏東在地球員，三級棒球皆在家鄉發展，是屏東一手培養出的巨星，甫於今年引退，圓滿整個棒球生涯，不但代表屏東棒球精神，也代表屏東傳承曾紀恩一生懸命的棒球魂。

屏縣府體發中心表示，曾紀恩在屏東職教期間，致力耕耘屏東棒球基層，打造出北華興、南美和響亮名號，為屏東縣立下諸多赫赫戰功，也曾多次領軍中華青少棒、青棒及成棒代表隊參加國際比賽，多次獲得優異成績，為國家培訓出許多知名棒球選手，因此榮獲政府頒發「二等景星勳章」，為目前體育界中最高榮譽獲得者。

屏東縣在曾教練精神傳承之下，培育出包括旅日球星王柏融、陳韻文、王溢正及潘威倫等名將。

屏縣府表示，賽事從首屆19隊報名至今，已擴大至國小、國中及高中三組超過100隊支隊伍，超過2500位隊職員參加，今年報名隊伍更是於報名日當天秒殺，其中更不乏全國性重點三級棒球強隊，全國頂尖明日之星將齊聚屏東同台競技，帶來最高水準表現。