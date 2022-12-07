澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制綜合組7日發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（《通知》）明確，優化調整隔離方式。感染者要科學分類收治，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取5天居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。

《通知》指出，居家隔離期間加強健康監測，隔離第6、7天連續2次核酸檢測Ct值≥35解除隔離，病情加重的及時轉定點醫院治療。具備居家隔離條件的密切接觸者採取5天居家隔離，也可自願選擇集中隔離，第5天核酸檢測陰性後解除隔離。

《通知》對感染者和密切接觸者的隔離方式進行了調整，出於怎樣的考慮？解答稱，Omicron變異株致病性明顯減弱，經臨床觀察，感染後大多為無症狀感染者和輕型病例，無需特殊治療。具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例，可以居家隔離，加強健康監測，病情加重的及時轉定點醫院治療。

具備居家隔離條件的密切接觸者居家隔離5天，加強居家隔離管理，做好健康監測並按規定完成核酸檢測。對感染者和密切接觸者隔離方式的調整，充分體現了我國疫情防控始終堅持人民至上、生命至上的原則，根據病毒變異特徵和疫情發展形勢因時因勢動態優化完善防控措施。