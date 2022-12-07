我國10月13日起入境免居隔，旅遊逐漸復甦，交通部喊出今年底70萬人次、明年600萬人次的目標，但邊境開放近2個月，被指復甦不如預期，今還被美國有線電視新聞網（CNN）點名台灣交通亂，恐影響觀光發展。交通部長王國材回應，現階段優先爭取重點國家如日本、韓國、新南向國家等旅客來台，至於道路與交通建設，近年已列為重點努力方向。

2019年外國旅客來台數達到1186萬人次，創下新高，主力市場分別為中國大陸271萬人次、日本216萬人次、港澳175萬人次、南韓124萬人次以及新南向國家約260萬人次。王國材表示，預估今年底外國人來台可達70萬人次，希望明年可達到疫情前的一半、以600萬人次為目標。

不過邊境解封近2個月，外國人來台沒有明顯成長，儘管旅遊業大多認為籌備需要時間，表現可以理解，但也有不少聲浪質疑國內觀光沒有起色，尤其景點沒有特色，讓外國人不會想重複來旅遊。

王國材表示，台灣的山、海在全世界非常有名，疫情期間國內觀光業發掘了很多好的遊程，也有比較精緻的景點，對於全世界都有吸引力，現在最重要是如何行銷。各國的觀光都慢慢成長中，最重要的是對於重點推銷的國家，包括日本、韓國、新南向國家等，觀光局鎖定當作重點行銷對象，隨著疫情越來越好，相信各國觀光客就會開始進來台灣。

另CNN報導台灣道路交通險象環生令人卻步，將不利於推動國際觀光，王國材指出，交通安全是全世界觀光客認為最重要的，也是政府過去幾年努力重點，例如在道路建設，人行道將是道路的基本配備，過去省道與市區道路不能連接，現在也都讓路型一致化，更多步道、自行車道等都在進步中。