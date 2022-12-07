選前引發藍綠爭論的林口交流道南出北入匝道工程，在高公局調整預算後，今日第10次開標，確定有1家廠商投標，符合採購法規定，交通部預計16日辦理評選作業，若順利可望明年動工。新北交通局長鍾鳴時表示，避免施工期間影響交通，呼籲交通維持計畫應盡速展開規劃，其中補貼桃園龜山與新北林口民眾用1280月票搭乘機場捷運的時機已到，呼籲中央納入考量。

因受到物價波動與缺工缺料問題，林口交流道流標多次，高公局事後修正，原核定工期30個月，增加至48個月，工期增加18個月，經費由26.42億元增至37.2億元，增加10.78億元，第九次開標時已有一家廠商投標，但因採購法規定，調整預算後的第一次開標須達三家業者投標，第九次仍流標，但第十次只要有一家投標即符合規定。

「林口阿姨」新北市議員蔡淑君表示，高公局12月7日開標，已確認有1家廠商符合資格與採購法規定，高公局預計12月16日辦理評選作業，她會持續追蹤與關注高公局辦理情形，並跟民眾說明最新進度。

蔡淑君說，經過她多年爭取，林口交流道南出北入匝道工程終於有了好的結果，但她強調，除了增設匝道，更重要還要搭配1280定期票納機捷，搭配105市道改善林口到八里交通，三管齊下，才能確保林口交通順暢。

交通局長鍾鳴時指出，目前交流道還要一年時間設計，預計明年開工，但交通維持計畫要即早展開，避免施工影響周邊交通情形，包括縮短工期、施工佔用道路要縮小，且不要影響尖峰交通，都要提前規劃。

鐘鳴時說，當初新北呼籲中央交通維持計畫應將1280月票納入機捷，現在就是最好的時機點，先前交通部也已召開相關會議討論， 加上中央先前也力推1200月票，希望能夠加速，提供林口與龜山、民眾更多元的交通方式。