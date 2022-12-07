七日，是韓國大卡車司機大罷工正式進入第二周的日期，韓媒透露，韓國政府可能將在八日發出更多行政命令，強制這些罷工者重回工作崗位，預估這次將針對在石化業以及鋼鐵業工作的職業大卡車運將。

十一月底，韓國政府先對水泥業的攪拌車司機釋出強制復工令，人數約占這次參與罷工2.5萬名的一成左右。不過，韓國總統府並沒有立即回應以上報導。

根據韓國政府不同部會統計，這次大罷工打亂整條供應鏈，且從罷工後的12天之內，造成韓國產業界3.5兆韓元，約26.5億美元貨物損失。同時，也把運到海外的石化產品出貨量，大減至平常時刻的5%而已。至於對國內影響性較小，比重約在50%到90%之間。

部分韓企正考慮從下周開始減產，原因之一應該是原物料短缺，也有可能是庫存太多所致。韓國政府指出，五日韓國鋼材出貨量要比正常時少47%。韓國水泥協會（KCA）也表示，在水泥攪拌車駕駛陸續被強迫復工後，跟正常時刻相比，水泥出貨量已從罷工開始僅有10%，強力回升至現在的93%。