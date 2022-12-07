台南市警六分局攔下涉嫌押人討債的車輛，查出涉案的越籍移工。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市警六分局攔下涉嫌押人討債的車輛，查出涉案的越籍移工。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

34歲台籍鄭姓男子疑因不滿越南移工欠錢未還，涉嫌教唆同為越籍的移工，將對方押走、毆打。台南市警方獲報救出2名被害人，並當場逮獲涉案的外籍移工後，本月5日再將鄭男拘提到案。全案偵訊後，依妨害自由罪嫌送辦。鄭雖矢口否認教唆押人討債，但檢方以涉案情節重大聲押，昨天獲法官裁准。

警方調查，今年7月13日深夜11點多，1名越南籍女子驚慌無助地向警方求援，指她的姪子被不明人士帶走，對方放話要馬上拿出數十萬元，否則後果難料。

管轄的市警六分局獲報後，迅速於2個小時內，鎖定人質被藏匿的處所。不料，討債集團察覺警方可能派員營救，正準備押解人質轉移陣地時，警方動員快打部隊10多名優勢警力攔截圍捕，在台南市南區興南街將對方強行攔下，除順利救出2名被害人，還逮獲2名越南籍犯嫌。

警方推斷，2名外籍犯嫌本身條件有限，卻敢對同鄉移工討債，幕後應有人指使。歷經將近5個月的持續追查，終於查出34歲的鄭姓男子涉有重嫌，並循線查緝到案，經檢方聲押獲准。