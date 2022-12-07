藝人劉明珠（左）與康雅嵐（右）合唱梁祝黃梅調組曲，長輩們感動不已。（周麗蘭攝）

雲林榮家爺奶們回味往日情懷感動不已。（周麗蘭攝）

音樂才子歐寶老師（左）現場演奏帶動歡樂氣氛。（周麗蘭攝）

蔡衍明愛心基金會巡迴全台舉行「讓爺奶成為心中的寶」，今（7日）再次到雲林演出。（周麗蘭攝）

藝人與雲林榮家長輩大合照。 （周麗蘭攝）

雲林榮家主任蘇再勝（右）頒贈感謝狀給蔡衍明愛心基金會，主任周哲仁（左）代表接受。（周麗蘭攝）

蔡衍明愛心基金會率資深藝人今（7日）下午到雲林榮民之家舉行「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，藝人除帶來動感歌曲讓長輩們精神為之一振，劉明珠、康雅嵐又對唱電影「梁山伯與祝英台」的黃梅調組曲，爺奶們回味往日情懷感動不已。

百變歌后劉明珠有「小姚蘇蓉」之稱，她開場帶來「今晚不回家」、「負心的人」兩首老歌，接著完美詮釋高難度的台語歌曲「追追追」，雲林榮家長輩們好久沒聽過這麼高品質的現場演唱，報以熱烈掌聲。

動感歌后康雅嵐接力上場，她演唱「長藤掛銅鈴」，長輩們跟著節奏拍手，沉浸在歌廳秀的氛圍，接著演唱名曲「郊道」博得滿堂彩。隨後劉明珠又再次登台與康雅嵐合唱梁祝黃梅調組曲，獲得長輩們熱烈迴響。

除了劉明珠、康雅嵐，還有五燈之星小辣椒接著上台演唱，音樂才子歐寶老師現場演奏帶動歡樂氣氛。

康雅嵐表示，她也60歲了，但是一個新的開始，她還要繼續用她的歌聲傳達她的心意和愛。

蔡衍明愛心基金會巡迴全台舉行「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，上個月經費已用罄，雲林榮家積極聯繫下，今（7日）再次到雲林演出，台下觀眾不少是坐著輪椅的長者，他們聽到熟悉的曲調也跟著打節拍。

雲林榮家主任蘇再勝頒贈感謝狀給蔡衍明愛心基金會，主任蔡衍明愛心基金會代表接受。蘇再勝表示，熟悉的樂章能撫慰人心，成為疫情後恢復正常生活的處方籤，感謝蔡衍明愛心基金會的安排。

基金會主任周哲仁表示，蔡衍明先生30歲的時候就成立愛心基金會，推廣孝順敬老尊老的概念，因他認為這是中國人的傳統，是外國人所沒有的，該會這10幾年來在各縣市舉辦公益演唱會，邀請資深的藝人們表演給資深的榮民前輩及長輩們回味，都是無償奉獻當一日志工，希望給大家一個輕鬆的下午。