綜藝天后利菁過去擔任購物台節目主持人，因出色的叫賣能力和優異銷售獲得「購物天后」的稱號，2005年轉往演藝圈發展，主持綜藝節目風格大膽屢創收視佳績，主持選秀節目《超級偶像》更獲金鐘獎肯定，近年她幾乎消失在螢光幕前，她今（7日）宣布正式回歸，並鬆口前陣子婚姻出現危機，與老公曾鬧離婚。

根據《ETtoday星光雲》報導，利菁前兩年到北京、上海留學，所以很少出現在螢光幕前，也因為住在大陸迷上買「和闐玉」，著迷到甚至花了上百萬，誇張舉動讓老公不滿：「老公說不要再買石頭了，後來他很生氣，寧願隔離21天也要回到台北，後來靜靜的覺得原來一個人也不錯，也不會死掉，那時候我就想說，好吧那就一個人。」後來過年時老公陪她，兩人才重新和好，不過回想事件，利菁說這是結婚20年來吵架最兇的一次。

利菁坦言過去消失螢光幕是跑去大陸留學。（圖／粘耿豪攝）

利菁今年在孫德榮YT頻道《孫腫來了》2周年見面會擔任活動主持人，罕見現身的她身型明顯消瘦，她說之前在上海吃吃喝喝，最胖到體重64公斤，返台後因胃食道逆流就醫，聽從醫師的告誡戒吃宵夜，在半年內不僅成功減重9公斤，聲音也沒有過去沙啞，她笑說：「我擔心我現在聲音會太像林志玲，我也一定會像以前努力。」她也提到以前聲音真的很好，但沒想到走紅後，聲音開始變啞，「人生沒有太完美，這也是一種缺陷美」。