證交所日前舉辦第一上市公司「疫後解封」及「新南向投資」主題業績發表會及產業講座，總經理簡立忠致詞指出，全體上市公司基本面表現良好，前三季稅前淨利達4.05兆元年增8.02％，其中，KY股年增更高達32.1％，充分展現台灣資本市場因應市場環境變化的高度韌性。

證交所此次邀請台經院研究九所所長譚瑾瑜博士及資深分析師林進南進行專題演講，為投資大眾深入淺出地剖析國際經濟情勢的新南向投資，以及後疫情時代各項防疫措施鬆綁及邊境管制解除等對2023年台灣服務業經營趨勢綜觀，另邀請6家KY股出席。

台南-KY集團於106年起代理義大利運動品牌FILA、108年轉投資高青時尚公司，主要經營文創古蹟林百貨，並經營FILA及Champion之運動鞋經銷通路批發，今年更新增Reebok銷售代理業務，並將持續爭取其他國際品牌及發展策略夥伴，致力成為品牌及通路之生活平台。今年前三季營收12.86億元，年增26.72％，每股盈餘（EPS）1.79元。

佐登-KY供全球超過27萬會員全方位美容美體服務，目前全球店數近600家。疫後解封時代，將以「全方位美的服務、倍增會員經濟」為策略主軸，在台灣、中國及馬來西亞持續深化會員服務，營運策略藍圖包含跨入觀光新事業，更建置國際級12大實驗室及智慧綠色工廠，透過精準檢測及多重實驗強化產品品質，以綠色永續研發打造更強的競爭力。今年前三季營收19.47億元，EPS為0.51元。

志強-KY致力於代工鞋類產品製造，為全球最大足球鞋代工製造商，客戶包括全球最大運動用品商Adidas、Nike、Puma及新客戶Brooks等，去年透過孫公司收購位於德國Footwear Innovation Lab GmbH之87.45％股權，擴大集團於歐洲的布局，未來可與設在葡萄牙的研發中心攜手合作擴大歐洲市場。今年前三季營收137.48億元，年增45.37％，EPS為7.45元。

百達-KY以沖壓工藝提供汽車零部件的生產，在新加坡、中國無錫、印尼雅加達及匈牙利皆有生產據點，最終客戶為國際知名車廠，且新能源車比重逐步增加。印尼子公司今年順利打入全球Tier1車廠供應鏈，看好後續成長動能。在新加坡則以服務型機器人為主並提供租賃方案開拓市場，已推廣至商場、樟宜國際機場及多所學校。今年前三季營收10.26億元，EPS為0.94元。

富林-KY為越南第一大人造皮革製造商，供應Yamaha、Toyota、Honda、Suzuki、Michael Kors、Coach、Lacoste等國際大廠生產用料，積極發展環保PU皮革，除使用再生原料，PU產線採水性乾式塗佈技術排除DMF溶劑汙染疑慮，並可回收利用；隨著下半年起PVC大宗原料價格逐月下跌，生產成本降低，可望對明年獲利帶來助益。今年前三季營收23.17億元，年增16.31％，EPS為4.54元。

全宇生技-KY是馬來西亞知名有機生化複合肥料供應商，與油棕園合作，將油棕廢棄物轉化成植物疫苗。展望未來，微生物的應用亦由油棕樹延伸到橡膠樹、銷售領域由西馬擴及到東馬市場，植物疫苗及保健食品等。今年前三季營收28.21億元，年增85.11％，EPS為5.02元，總營收、毛利率、營利率、稅前淨利率、稅後淨利率均創同期歷史新高。