近日氣溫驟降，不少人會喝熱湯禦寒，其中雞湯是不錯的選擇。營養師楊哲雄提到，雞湯除了可以暖身，還有增加免疫力的作用，建議民眾煮雞湯時，可以加入「人蔘、乾香菇、山藥和生薑」等4種食材，使雞湯營養更升級，還有抗氧化、抗發炎的效果。

營養師楊哲雄在臉書粉專《好食課》表示，雞肉是雞湯的精華，可以提供完整的蛋白質，是免疫細胞的原材料之一，負責製造細胞，為免疫力打好基礎，民眾煮雞湯時，建議加入的第一種食材是「人蔘」，有研究顯示，人蔘能促進體內免疫細胞的生成，協助對抗病毒。

第二種食材是「生薑」，可以抑制體內的發炎反應，尤其是造成痛、癢的發炎蛋白，藉此達到緩解喉嚨疼痛、乾咳的效果。第三是「乾香菇」，曬過太陽的香菇擁有維生素Ｄ，維生素Ｄ與多種細胞的生成有關，身體若缺乏維生素Ｄ，就容易受病毒、病原菌的感染。

最後一種是「山藥」，擁有抗氧化、抗發炎的效果，還含有獨特的黏多醣成分，有潤滑的作用，可以緩解呼吸道的乾癢問題，達到改善咳嗽的效果，另外山藥還富含膳食纖維，也是腸道好菌的食物，當腸胃擁有良好菌相，才能使身體更健康。