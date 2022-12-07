韓國插畫家蠶山作品《藍椅子》。（STAART提供）

口罩禁令逐步解除後，風一場藝術博覽會將在耶誕節前夕登場，以「插畫藝術」為內容並與飯店集團共同主辦的「2022 STAART Illustration Art Fair亞洲插畫藝術博覽會」，將於高雄承億酒店登場。

包括知名韓劇《雖然是神經病但沒關係》中主視覺繪本的插畫家蠶山（Jamsan），作品被韓國國立現代美術館收藏的媒體藝術家金永俊、曾登上《紐約時報》的插畫家川貝母、台灣三金設計師王宗欣等創作者，近90位藝術家的作品，將於22日至25日，在飯店的7個樓層、40個房間內展出，另外在飯店24樓的無邊際泳池及25樓的閱讀大廳等公共區域，也將看到張育嘉知名的巨大黑色章魚氣球「美獸」、藝術家戴明德的創作，以及知名作詞家黃俊郎的快閃畫室。

「STAART亞洲插畫藝術博覽會」由「承億集團」董事長戴俊郎，與自由人藝術公寓暨台北插畫藝術節策展人顏寧志共同創建，預計連續舉辦3年。顏寧志表示，過去插畫藝術在台灣，甚至在亞洲的發展，較缺乏完善學術系統支持，早期以報刊、插圖、繪本、漫畫等形式構建雛形。隨著文創產業興起，插畫藝術已有更豐富的創作形式與藝術高度，也橫向與街頭潮流、動漫、玩具藝術等相互聯動生成，組成當代藝術的新世代樣貌。

顏寧志指出，大家熟悉的村上隆、奈良美智、草間彌生、安迪．沃荷、KAWS等當代藝術家的「插畫藝術」作品，近年在拍賣市場上價格屢創新高，已讓許多藝術收藏家留意插畫藝術的市場趨勢。他也深感亞洲插畫藝術家的作品品質與藝術性逐日提高，需要一個能接軌國際與藏家的舞台來擴增參展經驗並刺激創作動能。

此次台灣創作者中備受矚目的新媒體藝術家王宗欣，作品曾受邀紐約時裝週，波蘭波茲南藝術週，也是金曲奬最佳MV導演，他認為：「以插畫為主題的藝博會似乎模糊了創作形式間的框架，挑戰過去商業用途插畫設計和映照社會現況的藝術之間看似壁壘分明的界線，為創作者和受眾衝撞出一個灰色地帶，自由地多元思考並擁有屬於自己的觀點和解讀。」