韓國經濟成長雖遭到下修，但年底前可望知道何時能全面解禁抗疫規定，七日大盤也出現整理格局，最後空方勝出，收2,382.81點，跌10.35點或0.43%。同時，韓元小貶，外資法人再賣2170億韓元。

全球信評業者穆迪指出，韓國景氣面臨多重考驗，例如自己最大的貿易出口夥伴中國大陸經濟成長已趨緩，歐美等主要經濟體拚命升息的貨幣緊縮政策等。同時，韓國本身也存在家庭債務不斷增加，以及韓企資金流動性不足的金融問題。因此，下修韓國2023年經濟成長，從之前估值2.4%降至2%。

韓國政府七日指出，將在十二月底前決定，是否取消室內還必須戴上口罩的現行規定，目前傳出可能會在明年元月下旬全面解禁。在韓國陸續大幅鬆綁之後，當地抗疫規範中只剩下此項最令大眾關心的重要社交限制。

個股表現不一，三星電子跌0.5%，SK海力士跌2.59%，LG電子也大跌7.1%。不過，大韓航空大漲3.58%，韓國電力公司也漲0.76%。

韓元兌一美元在1,321.7價位附近，韓元小貶2.9元。