有些人天生強勢，做事情腳踏實地一步一腳印，很少會把希望寄託在別人身上，因為他們不想依靠別人，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、水瓶座、處女座不需要得到別人的肯定，認為自己有想法和實力，不必在乎別人的看法是如何。

▍天蠍座

天蠍座務實要強，不喜歡求人，常常會利用時間學習知識、技能，並想成為一個真材實料的人，他們的自我認同感很強，對自己的想法、思維很堅持，別人的肯定固然好，但沒那麼需要，無意義的虛話，他們覺得沒有聽的必要。

▍水瓶座

水瓶座不喜歡被框架束縛，經常特立獨行的他們，如果凡事都要得到大家肯定，那豈不表示他們做人、做事都要符合標準了嗎？但他們不吃這一套，從不花時間去研究怎麼符合別人的預期，只會多看、多學、多思考，讓自己成為最強的人。

▍處女座

低調是處女座的標配，無論處在什麼樣的位置，獲得了什麼樣的成績，他們很少在人前張揚，因為怕帶來不必要的麻煩，有句話說：人怕出名豬怕肥，名聲太響，容易為名聲所累，被人肯定在處女座的眼中，雖會甜在心裡，但也知道不會一直都是好事。