捷運電梯爭位上演全武行，6旬翁打7旬翁畫面曝光。

北市捷運人潮擁擠竟有人站在電梯口阻擋他人通行，74歲王男拖著行李箱，擠到63歲黃男前面，請黃男站旁邊一點，不料黃男竟突然出拳，直接打在王男臉上，黃男聲稱，以為是王男要搶他東西，捷運警察隊依傷害罪嫌偵辦。

黃男進入月台的電梯，直接站在電梯門口並未往兩側移動，後方一名婦人無奈退出，另一名王男拖著行李，從側邊一直往前，黃男也不甘示弱，固定雙腳不肯移動，直到雙方面對面，黃男直接出拳，打在王男臉部。

事發在11月15日下午7時許，捷運南京復興站，王男被打以後，立刻到服務台求助，並稱他請黃男往前一點，後面還有其他人，方便其他人進出，不料遭毆傷，臉部紅腫挫傷，提出傷害告訴，警方也立即找到黃男，他聲稱，對方從後面推他，以為有人要搶他東西。

捷警隊大數據分析統計，今年至11月份受理捷運系統內因細故釀成糾紛案件多達240件，其中妨礙通行計有20件，占糾紛案件8％。因上下班尖峰時間人潮眾多，最常見發生糾紛模式有碰撞踩踏、讓座、妨礙通行、未戴口罩及進出順序等，因而引發彼此不滿拳腳相向，導致互相提告傷害或恐嚇等各種類型案例。