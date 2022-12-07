從109學年起，世新大學兩度在預賽階段造訪義守大學都落敗，上學年兩隊激戰二度延長，世新95比98小輸，本季再度來到「傷心地」，這次世新寫下不同結局，在大一新秀「双生」陳將双、張俊生聯手攻下52分幫助下，首節就奠定雙位數領先保險，最終世新90比75，終於在這裡擊敗地主義守。

「在對手主場比賽不容易！」世新教頭何正峰賽後說，「之前我們沒有在義大主場贏過球，大家多少有點壓力，尤其是丹尼爾，之前來這裡還五犯畢業過，也是有心魔要突破。這次終於跨過這道鴻溝，球隊會繼續往前進看、學習。」

為了在義大球場擊敗地主義守大學，何正峰也刻意讓主力多打一點，不給這階段打出過兩場逆轉勝的義大有好的反擊機會，陳將双打滿40分鐘27投10中，獲得全場最高28分，張俊生也打了37分鐘，只有第2節休息3分鐘，全場18投8中進帳24分，丹尼爾貢獻17分、12籃板，全場僅犯規2次，簡賀宇出賽34分鐘，贊助11分、4助攻、6籃板、7抄截。

除了求勝的心情，何正峰也透露另一個沒把陳將双換下休息的理由，「將双有能力，不只進攻，防守、籃板也有，我也希望他能達成單場30分這個數字，不過不想給他太多壓力，我一直放在心裡想而已。」陳將双回應：「雖然累，不過還是想盡力幫助球隊，也請隊友李宗漢幫忙分擔帶球的任務，讓我減少一點體力負荷。對於得分多少，就順其自然，我不會刻意強求，而且還得看臨場身體狀況。」

擊敗義守後，世新本階段目前5連勝，義大2勝3敗，此役義大以余祥平20分最高，蒲國倫14分居次，全隊僅他們兩人得分上雙。