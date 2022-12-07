本屆卡達世足因為伊斯蘭信仰的「禁酒令」而引發巨大爭議，看足球怎能沒有啤酒呢？主要贊助商百威更是無言以對。其實禁酒也不完全是壞事，至少一些年輕女性覺得卡達夜晚的街道安全多了，不必擔心路邊有醉醺醺的足球迷找她們麻煩。

外媒《路透》引述一位女球迷摩洛森（Ellie Molloson）的話，摩洛森致力於消弭足球界的性別歧視。她原先以為卡達賽場外面會是非常危險的地方，沒想到她感覺非常安全，因為街上球迷的腦袋大部分都十分清醒。

卡達禁止在賽場販售酒精飲料，只有在指定的球迷區販賣含酒精啤酒，這些區域都有部署警力重兵看管。公開飲酒是犯法的，買了酒也不能跑去大街上喝。另一位英格蘭女球迷還覺得卡達比她在歐洲更安全也更友善，對於她們這些不飲酒的人，禁酒令自然是有益無害。

2014年巴西世足賽，主辦國巴西試圖禁止在球場販售酒精飲料，考量的也是公共秩序，但是在國際足總FIFA官員強硬表示「酒精是世足不可分割的部分」，最後巴西撤回禁酒令。巴西2003年開始就不許國內的觀眾在足球賽事飲酒。

中時新聞網提醒您：未成年者請勿飲酒！