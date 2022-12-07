王謙推出首張全創作專輯《BeLiving下一秒》，受到樂評、DJ和年輕族群高度關注。（形上娛樂提供)

王謙《BeLiving》高雄站將於12／11晚七點在後台Backstage Live舉行。（形上娛樂提供)

王謙推出個人第1張全創作專輯《BeLiving下一秒》，在本週飛碟電台「幽浮勁碟排行榜」已爬升至第三名，令24歲的他驚喜不已，王謙12／11在高雄舉辦專場音樂會，屆時也請到介紹王謙簽入公司的貴人李浩瑋擔任嘉賓！

王謙和李浩瑋是大學同窗，出社會後變成同門師兄弟，兩人是台北城市科大流行音樂系的同班同學，但李浩瑋說：「很好笑的是，我們一直到大二才開始說話，結果一聊開不得了，直接去他住的地方寫歌，寫到凌晨凌晨３點鐘。」王謙也承認一開始不熟，突然有天開關開了，就一發不可收拾。被問到上大學一整年都沒跟對方搭上線，是有看彼此不順眼嗎？李浩瑋幽默回應：「我想這就是為什麼我們一直到大二才開始講話！」熟起來以後，李浩瑋都暱稱王謙為「藍色章魚」，「因為他那時染了一頭藍綠色的頭髮，我覺得很好笑！」讓王謙急著表示：「沒有不順眼啦，就真的不熟、彼此又很不會社交而已。」又正經說：「我們都屬於專注在自己信仰的事務上的人，才能一路相知到現在！」

兩人練團時還充滿回憶殺，不約而同提到大學時的音樂季，除了表演外，王謙和浩瑋還在DJ環節帶氣氛，「當天天氣很好，系上班上同學都很嗨，台上的人還越擠越多，算是一個大學的美好回憶！」李浩瑋在練團時特別帶上一箱RedBull送給王謙，「想給最用心的王謙一個元氣滿滿的鼓勵！祝福他一切順利，讓他大聲對歌迷唱出他心中的話！」