中央健康保險署東區業務組今天舉辦「肝謝有您-邁進C肝消除最後一哩路」，台東馬偕醫院院長王功亮。（蔡旻妤攝）

中央健康保險署東區業務組今天舉辦「肝謝有您-邁進C肝消除最後一哩路」，花蓮門諾醫院醫師鄭穆良。（蔡旻妤攝）

中央健康保險署東區業務組今天舉辦「肝謝有您-邁進C肝消除最後一哩路」，花蓮縣衛生局長朱家祥。（蔡旻妤攝）

WHO宣示2030年要消除病毒性肝炎，為配合國家2025年消除C肝目標，針對盛行率較高的台東、花蓮兩縣，中央健康保險署東區業務組今天舉辦「肝謝有您-邁進C肝消除最後一哩路」，表示兩縣接受C肝治療人數達7491人特別頒獎感謝台東縣衛生局、各醫療團隊與健保署共同合作，表彰C肝治療團隊的努力。

東區業務組長李名玉表示，為提高C肝治療可近性，讓更多患者及早治療，健保C型肝炎全口服新藥已逐步放寬用藥條件，並於去年10月22日公告取消C肝全口服新藥處方醫師的科別限制，花、東兩縣也從2017年時僅16家院所成長至45家醫療院所加入「C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫」。

台東縣衛生局長孫國平指出，台東縣自2011年起45至79歲B、C型肝炎篩檢人數達4萬5562人，篩檢涵蓋率達45.8％，超過全國平均值41.8％；在治療方面，C型肝炎全口服新藥加上早期干擾素治療的民眾合計治療率達94.9％ （全國95.1％）、參與C肝治療的院所也由去年8家，至今年增加至21家，加入治療的民眾及醫療院所都有明顯成長。

台東縣在全民篩檢及C肝治療面向整合多方資源積極辦理，縣府與扶輪社合作針對高風險鄉鎮(卑南、太麻里、綠島)全面篩檢、也整合醫院資源進入5家矯正機關執行，為解決偏鄉高盛行率的問題，更在最偏遠資源不足的達仁鄉衛生所由高醫協助建置篩檢到治療一條龍服務，達仁鄉40歲以上在籍在戶篩檢涵蓋率達86％，治療率高達96.4％，而且超過98％完成C肝治療，成功達到微消除目標，深獲鄉親好評。

健保署呼籲年滿45至79歲民眾（原住民族放寬至40至79歲），尚未接受國民健康署「成人預防保健服務B、C肝炎免費篩檢」者，主動前往辦理預防保健服務的醫院或診所檢查，若確診為C型肝炎的民眾，可在原篩檢醫院或提供C型肝炎治療的診所接受C肝全口服新藥治療，及早發現及早治療，守護彩色人生。