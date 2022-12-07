隨政府積極推動節能減碳、綠能加值、漁電共生等各種太陽能運用開發策略，為了在減碳浪潮下符合就業市場需求，高市勞工局職訓課程的汽機車修護班，積極導入油電車與電動車技術課程，亦率先在水電裝修班增列太陽能光電實務課程，讓學員累積實務經驗，以提升未來就業競爭力。

高雄市勞工局長周登春指出，「市場在走、眉角要懂。」率先掌握市場脈動與趨勢，就是確保職訓學員順利就業的關鍵，在減碳浪潮下，包括汽機車工業逐步發展油電車、電動車的技術，以降低行駛的碳排放量，各項零組件製造與維修將成為未來產業注目焦點。

還有政府積極推動以綠能資源帶動漁業升級發展的漁電共生措施，及公有校舍屋頂建置太陽能發電的相關減碳政策，亦將帶動系統建置、維運量能的成長。

因此，勞工局為使結訓學員就業更吃香，針對汽機車修護班的學員，即導入油電車的修護示範教學課程，而針對水電裝修班的學員，則增列太陽能光電裝修實務，相信就能讓學員比別人早一步掌握就業技能，在結訓後順利獲得青睞。

高雄市訓就中心主任楊茹憶表示，期許職訓學員透過相關課程，對乾淨能源有更多的認識，配合國家發展能源轉型的政策，亦能發揮所長有所貢獻。2023年度第1梯次職業訓練將於2022年12月1日至2023年1月10日受理報名，有意參訓的民眾，可就近至就服站或至訓就中心自辦職訓組洽詢，或多加利用線上報名。(記者張雅雲/高雄報導)