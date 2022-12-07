香港國泰航空空中服務員工會昨開會表決通過授權工會進行任何下一步行動，以回應公司縮短員工外站休息時間等問題。工會外務副主席蕭詠恩今早表示，目前未決定下一步，所有行動亦不排除，罷工是最後一步。中共全國政協副主席梁振英中午在社交平台撰文，批評工會「要脅罷工」是不顧全大局，點名要求蕭詠恩收回「罷工威脅」。

梁振英指出，目前是全港市民共度時艱，爭取盡早恢復對外交往，疫後盡早復甦的時候，來往香港的航班已經大幅減少，但工會不顧大局，為了幾個小時的休息時間，就以罷工為要脅，「你們還是香港人嗎？你們是為香港的競爭對手罷工嗎？」

梁振英在文中要求工會收回罷工要脅，「不要成為過街老鼠」。他點名批評蕭詠恩，稱對方若不滿休息時間短，「可以告上法庭、可以辭職」，但不要「耍小聰明在聖誕節前要脅罷工」、「下次大家坐國泰航班，找找這位蕭詠恩外務副主席。」