隨時序進入年底，法人看企業營運動能著眼點延伸至明年，凱基投顧指出，華星光（4979）日前舉行法說會，對明年展望並不悲觀，給予「買進」投資評等，並將推測合理股價升至60元。

華星光經營管理階層表示，華星光為少數具晶粒切割、TO-CAN、OSA與模組組裝等一條龍設計與製造能力之業者，並看好其長期競爭力。

投顧法人指出，展望明年，華星光正向看待資料中心頻寬升級之需求，然而基於市場對消費性產品展望保守，以及考量總體經濟放緩可能影響資料中心相關需求，部分客戶考量是否未來需即時自400GbE規格之光收發模組，朝向800GbE規格升級，亦或是於總體經濟放緩之際，跳過800GbE規格，並直接將升級目標放眼下一代之1.6TbE產品，因此，對明年展望持保守不悲觀之態度。

隨著400GbE產品線持續起量，伴隨原物料供給情況改善，凱基投顧認為，在400GbE產品進入量產後，未來將可能與客戶議定下一階段之採購合約。