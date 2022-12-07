在與中國就解決問題的協商未能取得成果後，歐盟7日將在世界貿易組織（WTO）繼續推進對中國的兩宗訴訟。

歐盟委員會負責貿易的副主席Valdis Dombroskis表示，這些案件涉及中國對立陶宛出口的限制，以及北京限制專利持有人在法庭上行使其權利，以保護其創新的行為。

Dombrovskis指出，歐盟的首要選擇是通過磋商找到談判解決方案，歐盟在這些交流中投入了大量時間以避免採取進一步措施，但這些交流並沒有帶來滿意的結果。