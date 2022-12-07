撐不住成本上升 中華三菱部分車系明年調漲

受國際原物料、晶片、鋼材等重要零組件，及物流運輸成本大幅增加等影響，造車成本不斷提高。中華三菱今（7日）宣布，在多重成本壓力下，自明年１月１日起調整各車型售價，包含COLT PLUS、GRAND LANCER、OUTLANDER乘用車，以及中華堅兵P350與得利卡DELICA等商用車，各車型售價預計調整1萬元。

中華三菱表示，為感謝長期愛護的客戶，於本月入主還可搭配相關購車優惠，例如：COLTPLUS、GRAND LANCER、OUTLANDER及ECLIPSE CROSS並完成領牌程序者，皆享「兩萬元神級配件禮」，並再享高額分期零利率及燃油車舊換新限領5萬元等優惠。另外，即日起至年底前，凡於三菱汽車官方網站登記預約試乘、賞車、購車諮詢，並至全台中華三菱展示中心採用掃描QR CODE方式報到，即可獲得7-11 50元電子禮券一份。