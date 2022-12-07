聯邦銀行捐贈高捷紅線車站AED設備。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

為了守護高捷旅客安全提升急救存活率，高捷公司於2013年在各車站設置40台自動體外心臟去顫器，至今共使用過8次，成功救回3人。聯邦銀行今日捐贈高捷紅線車站27台AED設備汰舊換新，讓旅客享有更安全的搭乘環境及急救保障。

高雄捷運公司於2013年起於各車站系設置自動體外除顫器（簡稱AED），如遇乘客有心跳停止意外狀況，就能在第一時間提供急救措施。高捷公司說，高雄捷運全線共有40台AED，每個車站都有，有些站體較大的會多設，從設置至今共使用過8次，成功救回3人。

聯邦銀行於7日捐贈27台供紅線車站中的AED汰舊換新，聯邦銀行楊巨昌副總經理表示，聯邦銀行與高雄捷運向來在各種公益活動上密切合作，這次贊助更新高捷紅線車站AED設備，將緊急救護向前延伸到現場，共同營造旅客健康、安全的搭車環境。

高捷公司王亞洲總經理指出，除各車站AED設備建置之外，高捷公司也辦理站務人員操作訓練課程，透過AED設備及人員訓練，讓安全防護更加落實。他進一步指出，捷運系統內歷來已有多次車站人員搭配AED設備救護，讓昏倒旅客恢復生命意識實績。

由於高捷系統是高雄市流量人數多且密集度高的公共場域之一，捷運車站設置AED設備，若有意外狀況發生時，就是挽救旅客寶貴性命重要急救工具。