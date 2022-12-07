物流車行駛「沒關後門」砸凹轎車 公司態度讓女駕駛氣炸

台南市安平區上月15日，發生一輛物流車行駛中竟未關後門，後門敞開下竟當場砸中路邊轎車，把車身撞凹一塊，轎車車主事後報修9萬，不料該物流公司未保第三責任險，必須由司機承擔賠償，女車主還控訴物流公司態度消極，目前兩方已鬧上法庭。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，當時該輛藍色轎車停在路邊，物流車從旁經過時，物流車後門竟是敞開狀態，而右邊的後車門直接開到車身外側，撞擊藍色轎車，造成車身鈑金撞凹一塊，物流車司機後來趕緊下車查看，藍車車主黃小姐聽到巨響也衝出家門，事後車廠報修9萬元。

車主黃小姐抱怨，該家物流公司，竟只保強制險，沒有第三責任險，也就是車損保險沒辦法賠，必須由司機員自行賠償，讓她相當傻眼，她目前已經找律師處理，她說車禍發生在上個月15號，原本以為被擦撞只是小事，交給保險公司處理就好，現在只能交由律師來處理，實在很無奈。

黃小姐說，直到上月23日，保養廠要確定是哪一間保險公司，查出險記錄，該物流公司才承認只有強制險，沒有其他保險，但她聯繫物流司機主管卻沒接電話，連line訊息也是不讀不回，意外發生至今已半個月，她只希望貨運公司能儘速出面理賠。