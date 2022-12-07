大提琴家馬友友回來了，這趟台灣行，除了攜手老友凱瑟琳同行演奏，他也將在19日音樂會前舉辦知音對談，共有約三百位年輕學子參與，除了聆賞大師彩排現場，更有機會面對面請教兩位大師在學習音樂的道路上、在人生中所遇到的問題。

馬友友表示，「音樂是透過想像力與內在對話的藝術形式，透過音樂，去放大所有的感官、去激發想像，使精神敏銳，世界上沒有更厲害的魔術，是比看到年輕人因為一個想法被啟發，然後開始努力去解決問題，去感受那樣的能量，看見他們的眼中閃爍光芒，這是最令人興奮的事。」

昨日首場演出完畢，觀眾仍不斷鼓掌，馬友友除了大讚台灣觀眾「很美麗」，也熱情回應觀眾掌聲，手比大愛心，展現俏皮的一面。

馬友友也幽默表示，「和凱瑟琳認識44年，『兩歲』時候開始合作。」馬友友說，知道疫情這幾年大家過的辛苦，「對我來說音樂是能超越時空的感覺，音樂可以表達言語所無法述說的事情，感覺我是老頭子了，還可以為大家演奏很感恩，謝謝大家能來。對你們的勇氣跟互相幫助的精神感到很佩服。」