數位發展部官員近日透露，短影音平台抖音（tiktok）有資安疑慮，目前已經限制公部門的資通設備、所屬場域使用，且正在評估限制業者提供民眾下載及使用的適法性和可行性，引發外界譁然。對此，前立委郭正亮今（7）日就表示「你們這群網路白癡，還活在五、六年前，根本都不知道世界的網路已經發展到哪裡去了」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中指出，「現在連YouTube使用的內容，簡體字比繁體字還多，YT上面有央視，有中國大陸各電視台，全部都轉貼，這對大陸來講是很正常的事，這是不是要全禁啊？」郭正亮更猛轟，「還在那邊假裝權威，我們數位部該處理的第一個是微信，微信跟中國政府的關係遠超過抖音，因為微信在中國大陸的使用率實在太高了」。

郭正亮更接著說，所以後來所有的中國大陸的政府機構，還有重要的社團，都成立微信官方，很多都直接在上面辦公了。郭正亮直呼「我每次聽到這群人講話就覺得『你們這群網路白癡，還活在五、六年前，根本都不知道世界的網路已經發展到哪裡去了』」。

最後郭正亮也說，「如果是為了政府政治敏感，那微信更該被禁，微信在台灣的使用人數超過800萬人，有多少台商沒有微信沒辦法生活欸，不對微信下手對抖音下手，不要笑死人了」。