桃園市中壢天晟醫院今年通過國健署「青少年親善照護機構認證」，成為桃園首家且目前唯一通過認證的醫院。小兒科主任溫秀惠表示，10至19歲的青少年面臨青春期身體及心理的極大轉變，除了身體健康問題外，還面臨自我認同、人際關係、學業壓力及家庭發展等各種心理調適問題，在國際間越來越重視青少年醫學。

溫秀惠指出，台灣青少年族群人口正減少中，因此維護青少年的健康已刻不容緩，青少年健康議題包括健康體位管理、情緒管理、人際互動、菸檳酒及性行為等問題。天晟醫院為幫助青少年渡過青春期的各種身心問題，積極成立籌備小組，並在今年8月起開設青少年親善門診，整合小兒科、婦產科、泌尿科、身心科、營養師及心理師等成立專業團隊，以提供青少年身心社會全方位的醫療照護，至11月底已有118人求診。

她說，經過青少年求診者及家長的同意，請他們接受由國健署設計的青少年身心健康評估檢核表，內容包含壓力檢測、健康行為、網路交友、自我認同、性行為、家庭功能、人際互動等，發現青少年在生理健康方面，68％以求診小兒科最多，多半是神經系統或甲狀腺機能問題，其次則是外骨科像是交通或是打球意外佔13％，另外求助婦產科則是青少女不小心懷孕等。

溫秀惠說，根據分析，來求診的118名青少年中，有高達67.7％有網路成癮症，另有約2成青少年已經發生過性行為，另外有高達52.5％對自己身體或外表感到不滿意，像是覺得自己太胖或是牙齒不整齊希望矯正等。118人中也有33人曾在學校或補習班遭到霸凌，比例高達28％，呼籲家長及老師們應該多注意這項問題。

溫秀惠表示，青少年親善門診每周早中晚都有開診，期盼透過專業醫療團隊的合作，及早發現青少年潛在的身體、心理及社會等問題，給予妥善治療及運用資源轉介，讓青少年獲得健全的支持網絡、達到身心均衡發展的目標。