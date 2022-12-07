喬山(1736)11月營收為37.4億元，月增15%，年增38%，為歷史第三高紀錄，前11月營收為291億元，年增9.7%，創同期新高紀錄。喬山指出，11月營收成長主要來自商用通路年增62%，其中尤以北美區單月年增86%最為亮眼，歐洲區也有近7成的增長。第4季為健身器材最旺一季，預計12月營收將維持在高檔。

展望2023年，喬山指出，雖今年以來家用市場需求放緩，但隨著市場庫存持續消化，運動人口增加，家用器材市場拉貨動能預計在明年可逐步回升。

另一方面，全球健身房會員人數持續快速成長，預期商用器材的需求依舊強勁，將會是明年主要營運成長動能；喬山看好健身器材市場成長，2023年計畫再推出商用及家用多項新產品，擴大市佔。新的一年，在營收成長及有利的產品組合下，將帶動公司整體營運表現轉強。

前在全球各主要連鎖健身房供貨佔比持續拉高，並帶動區域型客戶仿效、採購喬山品牌產品。日前甫公布2022年台灣最佳國際品牌價值榜單，喬山透過軟硬體整合，優化個人使用體驗，顛覆用戶對運動的既有想像，連續17年榮獲25大國際品牌殊榮，在本年度拿下第18名。