民眾行經國道3號七堵隧道時，發現北口上方有疑似土石流痕跡，但其實是高公局正在進行巨石移除工程，且現場有完善的防護，不會影響行車安全。（張志康攝）

民眾行經國道3號七堵隧道時，發現北口上方有疑似土石流痕跡，但其實是高公局正在進行巨石移除工程，且現場有完善的防護，不會影響行車安全。（張志康攝）

國道一號汐止交流道11月初才發生邊坡滑落意外，歷經10天左右才全線通車，迄今都還在進行後續工程。近日有民眾發現，國道3號七堵隧道北口上方，疑似發生土石流，再加上基隆地區連日大雨，引發民眾疑慮。高公局北區養護工程分局表示，那是高公局進行巨石防護工程，沒有危險性，請民眾不用擔心。

最近有基隆民眾表示，在行經國道3號5.6公里七堵隧道北口時，看到隧道上方的山坡有道土石的痕跡，再加上近日基隆地區常發布大雨、甚至豪雨特報，擔心七堵隧道上方的山坡發生土石流，才在網路上發文，希望相關單位重視。

由於11月初才發生國道1號汐止交流道的邊坡滑落意外，這篇文章在網路上發表後，引起許多民眾的重視，擔心2010年的國道3號走山事件重演，造成用路人的安全及交通等問題。

經詢問現場高公局委託的包商，林姓工地主任指出，國道3號七堵隧道上方，原本就有1顆巨石，約9公尺高，重量約有800餘公噸，因為有風化的跡象，因此自今年4月起，便受高公局委託，開始進行巨石防護工程，將已經風化的大石塊打平、噴漿。

林姓主任表示，因為近日基隆地區一直下雨，才會讓高速公路用路人經過時，以為發生了土石流。其實是高公局在進行巨石移除，目前已將800餘公噸的巨石移除，且現場有三道圍籬，並不影響行車安全。目前這項工程已完成噴漿，正在施作後續整理工程，掛網、撒上草籽，大概10天就可以完工，民眾不必擔心。