台南市議會民進黨團今天下午召開黨團會議推選正副議長人選，但開會不到10分鐘，就有6人陸續離開。其中，黨內最資深的「八連霸」議員陳秋萍離開後，還發書面聲明表示「拒絕替黑金背書」，因黑金疑似介入台南市正副議長選舉，「太恐怖了」。

據了解，目前陸續離開黨團辦公室的民進黨議員，有蔡秋蘭、陳怡珍、周麗津、陳秋萍、陳碧玉、吳通龍等人，全都被外界視為正國會系。

陳秋萍認為，88槍事件真相未明，在地方基層、網路、媒體都大量討論，此事不僅造成負面影響，也影響2022的台南選舉。難道要讓黑金又繼續影響我們2024嗎？

陳秋萍強調，從被電視節目曝光的所有畫面來看，黨中央應該要求台南市議會黨團停止所有的動作，立即進行調查；當地方有可能被黑金勢力把持時，黨中央不能視而不見，用黨紀公然挺黑金，請問我們要如何向選民說我們有反省的決心？民進黨真的不能說一套做一套。