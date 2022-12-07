日本近來流行「無罩散步（不穿胸罩散步）」，並拍成影片增加訂閱數，香港女星Erena（素海霖）也跟上熱潮，在尖沙咀海邊旁「真空散步」，而她在大約3分半鐘的影片中，不時在鏡頭前激凸，讓網友看了都嗨翻，直呼「流量密碼」。

Erena近日在個人YouTube頻道上傳一支「不穿胸罩散步」的影片，影片一開始她本來穿著白色外套，不過隨後她脫掉外套後，裡面穿著一件V領針織上衣，因為較為輕薄的材質，讓她渾圓胸型若隱若現，還明顯激凸。

素海霖脫下外套後「無罩散步」。(圖／翻攝自Thisisshl 素小姐YouTube)

雖然一開始她有點緊張、不自在，她也坦言「第一次不穿內衣在尖沙咀散步，有點緊張和害羞」，但之後她也開始放開，在3分35秒的影片中，她包包背帶一直卡在雙峰中間，讓她胸型更為突出，還隨著她走路微微上下晃動，讓網友都看暈，直呼「好可愛又迷人」、「正能量目前香港很需要」、「流量密碼」。

曾出演電影《#PTGF出租女友》的Erena，外型甜美、身材火辣，常不吝於在社群分享性感美照，言行作風大膽，自稱「暗黑港版王淨」，社交平台擁有超過12萬粉絲。