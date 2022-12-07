明(2023)年春節有10天連假，交通部民用航空局第一波臺金管制航線已於11月23日晚間訂購一空；第二波加班機票將於12月13日晚間6時至8時統一開放訂位，本次臺金航線運能共提供7404個座位數，金門縣政府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，視需求適時再增加航班，務必讓每個鄉親都能順利返鄉過年。

明年春節假期自2023年1月20日至1月29日，共有長達10天的連假，民航局則規劃1月19日至1月30日為航空疏運管制期，共計12天。

民航局指出，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟離峰時段及反向之航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班；航空公司亦已針對反向(如節前離島往本島方向)機票提供優惠，建議居住臺灣本島之家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾，避開擁擠人潮外，並可享有機票之優惠。

縣府提醒旅客，此次春節連假，於尖峰時段1月19日至1月24日臺灣出發往金門方向，以及1月23日至1月30日金門出發往臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用；如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，航空公司提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；另配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，進入航空站後及搭乘航空器時應佩戴口罩，共同維護防疫安全。