蔡文貴（陳志賢攝）

出獄後更生人復歸社會之路艱辛，對此，法務部為了倡導更生人去汙名化，除標籤化，日前與YouTuber「SALU」合作拍攝「我的更生朋友曾是槍擊要犯」紀錄片，描述更生人「阿貴」蔡文貴由槍擊要犯出獄後學習「變臉」技藝，重新融入社會的勵志故事。

「阿貴」蔡文貴曾有毒品、槍砲前科，出獄後成立「善之旅公益團隊」，號召朋友行善，法務部7日邀請他參加媒體茶敘，並公開這部紀錄片，他不但在現場重現影片中精湛的川劇「變臉」及魔術技術，也對自己經歷現身說法。

法務部長蔡清祥表示，「阿貴」能復歸社會除了監所長官的啟發、自身的反省，更重要的是家人的支持；蔡清祥說，影片上線一周便突破16萬次觀看數，顯示網友給予正面的回饋。

保護司代理司長林嚞慧表示，日本阪神大地震後治安變壞，根據統計，約60％的犯罪人口中有30％再犯，推動更生保護政策的目的，即希望有效降低再犯率。

法務部表示，更生人復歸社會的道路，並不容易，近年諸多影劇作品不約而同都以更生人出獄後遭遇的困境為主題，例如2019年的「噬罪者」、「陽光普照」及剛下檔的日本電影「河畔小日子」 ，都是以更生人為主題。

法務部指出，行政院今年8月9日函頒「施用毒品者再犯防止推進計畫」，聚焦處理毒品成癮更生人的需求，過拍攝微電影、與網路名人合作宣導的方式，已獲社會良善迴響，也期待外界給予更生人機會。