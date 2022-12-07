自助行李託運省時省力又便利。圖為旅客於機場捷運A1站使用自助行李託運設備。（機場公司提供）

機場公司為鼓勵旅客使用手機、網路自助報到、自助行李託運及市區預辦登機服務，規劃「機場報到自由選，我的時間我做主」抽獎活動，即日起自12月16日（19時止），旅客只要使用上述服務之一並出示相關憑證，即有機會獲得7-11超商禮券、星巴克飲料兌換券、7-11咖啡提貨卡等好禮。

機場公司表示，隨著國際商務交流和休閒旅遊陸續重啟，桃園機場出境人數明顯增加，10月達32萬6199人次，較去年同期上升889.5％。因應持續攀升的旅運量，機場公司歡迎出境旅客善加利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，以加速出境報到效率，同時減少不必要之接觸。

活動一：憑證幸運禮轉轉樂

活動期間內，出境旅客只要完成自助報到、自助行李託運、機場捷運A1或A3預辦登機其中一項服務的旅客，至活動櫃台提出相關憑證（如：電子登機證、自助行李託運收據），即可參加幸運轉盤活動，有機會獲得7-11超商禮券200元、星巴克飲料兌換券150元、7-11咖啡提貨卡45元等好禮！

活動二：加入好友贈折價券

活動期間內，出境旅客只要完成自助報到、自助行李託運、機場捷運A1或A3預辦登機其中一項服務的旅客，並加入桃園國際機場官方LINE帳號，即可兌換桃園機場店家之活動折價券（面額100元）一張。

活動三：臉書留言抽好禮

近期未準備出國的民眾則可於桃園機場官方臉書專頁拿好康，搜尋本活動貼文後於下方留言「機場報到自由選 我的時間我做主」並標記一位朋友，即有機會抽中7-11超商禮券500元、星巴克飲料兌換券100元等好禮。

此外，為了讓民眾更加了解智慧報到的好處，凡於活動官網觀看指定影片，填寫資料就有機會抽中膠囊咖啡機，機會難得，大家千萬別錯過！

活動地點：

桃園國際機場第一航廈1樓出境大廳 （4、5號報到櫃台前）

桃園國際機場第二航廈3樓出境大廳 （11號報到櫃台前）

「機場報到自由選，我的時間我做主」活動網站：https://www.selfservice-checkin.com/

桃園機場官方臉書專頁：https://zh-tw.facebook.com/TIAfans/