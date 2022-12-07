美國Q3財報公布進尾聲，在近九成的S&P500公布財報的公司中，約46％企業獲利優於預期、38％符合預期，法人表示，由於明年變數多，高品質選股策略為投資美股最高指導原則。

即使已公布財報的美國企業中有近八成獲利符合或優於預期，然而，企業連三季獲利優於預期的比重卻在下降，聯博投資專家指出，此恐為明年經濟走緩埋下伏筆。另外聯準會升息態度以及通膨仍待時間釐清，也可能壓抑企業獲利表現。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維（David Wong）指出，整體企業獲利表現仍穩健，即使過去一年股市頻頻下修，此顯示股市評價正進入先前牛市超漲回檔的修正階段，尤其是部分缺乏獲利的科技產業。「升息」將逐漸削弱經濟成長力道，從第三季財報表現已可窺見端倪，預期明年企業獲利料將不若過去兩年強勁、股市仍將持續震盪。

王耀維認為，不過，當悲觀情緒退去，股市往往會迎來反漲機會。歷史經驗顯示，自1980年代以來，在消費者信心觸底後，未來一年與三年，S&P500指數多半可繳交雙位數的報酬表現。此外，目前股市有三大理由仍值得投資，包括：股市長期上行趨勢不變、評價回到合理水準、加上目前偏低的股票持有水位，加上資金動能仍在，因此，在股市回檔之際，值得掌握反漲機會作長期布局。