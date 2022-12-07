大陸股市7日走勢不一，上證指數收跌，失守3,200點。兩市成交人民幣（下同）9,487億元。

大陸11月進出口數據遜預期，上證指數早盤下跌，午後公布優化落實10條新的疫情防控措施，滬指最多升13點，高見3,226點，其後再度轉跌，最多跌23點，低見3,188點，全日收報3,199點，跌12點或0.4％，成交4,021.46億元。

深成指先跌後升，最多跌40點，低見11,358點；最多升105點，高見11,504點，全日收報11,418點，升19點或0.17％，成交5,465.3億元。

滬深300指數收報3,958點，跌9點或0.25％；創業板指數報2,414點，升20點或0.87％。

各類股個別發展，房產、金融、煤炭股跌逾1％；石油、水泥股跌近1％；生物製藥、酒店旅遊股則升逾2％。

中國海關公布，以美元計，11月出口年減8.7％，遜於市場預期下跌3.9％；進口下降10.6％，亦遜於市場預期下降7.1％。11月貿易順差698.4億美元。