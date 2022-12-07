抖音假帳號氾濫，民進黨立委何志偉今指出，抖音上有多個假冒國防部單位的假帳號，詢問國防部如何處理；另外國外有地圖軟體中有重要軍事基地的資訊，形同境外設網站干擾境內。國防部表示，會透過政戰局的保防系統做查察進行後續處置，並在兩周內下架，地圖部分，會再協調數位部處理。

立法院外交國防委員會今邀請國防部就「新式教召、後輩戰士暨全民防衛動員署執行成效」進行專案報告，何志偉詢問政戰局長楊安，對「認知作戰」的定義，他先引用美國國家民主基金會定義「利用爭議訊息破壞社會既有網路及深化對立。」楊安指出，這個定義沒錯，認知作戰主要目的也是要打擊政府的威脅與國軍守衛家園的決心。

何志偉接著指出，抖音上有多個冒名假帳號，有國防部、政戰局、海軍陸戰隊、國防部發言人、國防部等都被冒用，何詢問，這些算是認知作戰嗎？楊安表示，國軍應該不會去成立這些假帳號。

何志偉表示，外交部之前也有類似情形，協調數位部處理後36小時之內就下架了，詢問國防部多久之內可以處理完畢；另外何志偉也表示，有Google Map之外的地圖軟體之中，有我國軍事基地中會顯示的重要設施，大小、形狀、樣子的資訊都一覽無遺。

通信電子資訊參謀次長盧建中回應，抖音上所列的假訊息、假帳號，國軍處置有一定的程序，會循線透過政戰局保防系統做查察；同時承諾，現在面臨境外設的網站，兩周內會協調數位部，針對抖音上的假帳號、冒名帳號做處置跟移除；地圖部分，則也會協調數位部處理。