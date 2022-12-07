0新北市動保處救援受困夜鷺。（新北市動保處提供）

偶有鳥類或幼犬貓遭放置於室外的黏鼠板黏住，受困時間過久，動物恐因此失去生命。新北市動保處11月接獲4件民眾通報鳥類遭黏鼠板沾黏案件，呼籲民眾消除鼠患使用的黏鼠板應放置於室內，或可以捕鼠籠代替，降低其他動物誤觸傷害。若置於戶外的黏鼠板，沾黏到保育鳥類經檢舉查證，恐有違反野生動物保育法之虞，使用者要多加注意。

日前動保處接獲通報，蘆洲區有兩隻鳥被捕鼠板沾黏無法動彈，民眾先將鳥帶至鳥禽店協助脫膠，但生命跡象仍然薄弱。動保處立刻前往救援，發現是兩隻白頭翁遭到捕鼠板沾黏，動保人員將白頭翁帶回並協助加溫保暖，增加白頭翁存活的機會。

另11月下旬則分別有民眾通報土城區夜鷺、新莊區斑鳩及鴿子遭黏鼠板黏住，動保員將救援鳥類帶回處內，用沙拉油淋在鳥類身上搓揉塗抹，讓黏膠失去黏性，慢慢將鳥類和黏鼠板分離，再撒上麵粉或甘藷粉，使麵粉包覆油和黏膠，順利讓鳥類脫離險境，目前鳥類都安置在動保處妥善照顧，待鳥類羽毛恢復後野放。

動保處表示，雖然黏鼠板使用者是為了消除居家鼠患，並非「主動」獵捕特定鳥類，但若黏鼠板沾黏到保育鳥類經檢舉查證，依照《野生動物保育法》第41條第1款獵捕保育野生動物，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金，呼籲使用者注意黏鼠板擺放位置，避免誤觸法規。

動保處呼籲，民眾若發現鳥類或幼犬貓誤觸黏鼠板而遭受傷害，可致電動保處報案，動保處24小時不打烊，負責拯救受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護，期許市民共同為動物福利盡心力，展現新北市友善動物城市新氣象。