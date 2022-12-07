圓展（3669）宣布4K視訊會議系統AVer VB342 Pro獲得國際視訊通訊領導品牌Zoom的官方硬體認證。VB342 Pro是圓展全系列創新視訊會議設備中，最新通過Zoom嚴格認證流程的設備。圓展也公布11月營收為2.24億元，月增1成，年減8.7%。

Zoom特別成立第三方專業實驗室，專門測試合作夥伴的產品功能與Zoom視訊軟體的整合性，只有通過實驗室嚴格測試的產品，才能取得Zoom的認證，這也表示這些產品可與Zoom完美整合，讓使用者輕鬆體驗優質的視訊會議與遠端同步協作。

圓展美國子公司產品行銷總監Carl Harvell指出，「我們非常興奮最新的視訊會議系統VB342 Pro能獲得Zoom認證，VB342 Pro協助企業建構靈活的中小型會議室。All-in-One一體成形的設計，並具備多項出色的AI功能，包含智能聲音追蹤技術、手勢控制、Smart Gallery 智慧畫廊與噪音隔絕技術等，讓遠距工作者專注於簡報內容，帶來一場專業級的視訊會議。」

VB342 Pro專為中小型會議室打造，配備4K PTZ光學變焦鏡頭，更內建優異的喇叭麥克風，提供無與倫比的影像及聲音饗宴。VB342 Pro搭載15倍總變焦的92° FOV光學鏡頭，帶來鮮豔生動的影像畫質；此外獨家的噪音隔絕技術與聲波成型技術，能屏蔽會議視野以外的任何噪音，同時傳遞清晰的音質，不讓環境噪音侷限與會者專注力。

不僅上述優勢，VB342 Pro具備的Auto Frame技術與智能聲音追蹤技術，也備受使用者喜愛。VB342 Pro運用AI科技，能自動框選與會者，即使戴著口罩或側臉對著鏡頭，都能迅速被框選在同一畫面；此外，當發言人進入預設區域時，VB342 Pro會對焦並鎖定該區域；在發言人離開預設區域後，則自動啟用聲音追蹤並追隨發言人，讓使用者心無旁騖地達成高效協作體驗。