新北市1名46歲賴姓男子，因為拒絕酒測遭裁罰新台幣18萬元，但他只繳交5萬元，剩餘13萬未繳，連同其他交通違規罰鍰1萬800元遭移送法務部行政執行署新北分署執行，甚至連住家房子被新北分署查封了都還不知道，直到其任職的公司通知薪資被扣押後，才連忙借錢一次繳清。

據了解，住在新北市蘆洲的賴男，他在去年9月間某日上午7時許，因騎乘機車遭警方攔檢酒測，但賴男拒測遭遭新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元，他向裁決處辦理分期，但僅繳5期共5萬元就沒再繳納。另外他還有其他交通罰鍰、ETC通行費、健保費滯納，皆陸續被移送新北分署執行。

新北分署於今年8月間發函囑託地政機關查封賴男位於蘆洲的住家房屋以保全債權，但經3個月仍賴男仍不為所動，因此書記官於上月至現場張貼封條，並核發執行命令扣押賴男任職公司的薪資債權。

賴男發現薪資被扣押後，才於本月1日前往新北分書向書記官說明，供稱過去曾遭酒駕移送，因為擔心再次被移送法辦才會拒絕酒測，加上經濟困難才會僅繳納5萬元，但是不知道房子被查封，直到公司通知薪資遭扣押，才知道事態嚴重。隨後賴男也借錢將欠款繳清。

新北分署呼籲民眾切勿酒(毒)駕及交通違規，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒(毒)駕及交通違規罰鍰案件持續強力執行之決心。

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