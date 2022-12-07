人力資源管理顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」，結果顯示香港排名下跌一位，為全球生活費用第二高的城市，而紐約則稍微超越香港成為榜首。

機構表示，雖然兩地均受惠於較強勢的貨幣匯率，但紐約的住房租金在去年飆升，而本港的住房租賃成本則持續受疲弱需求影響而下跌，令紐約成為全球生活費用最高昂的城市。

ECA International亞太區域總監關禮廉稱，與全球許多地區一樣，香港的日常商品及服務價格的上漲速度遠較近年高，同時其價格的平均上漲速度亦高於其他亞洲地區。然而，由於香港的經濟表現持續低於標準水平，導致租金下跌，令其排名下降一位。

儘管全球通膨出現上升趨勢，但亞洲的通膨率較全球其他地區相對為低。因此，近65％受訪亞洲地區在全球排名中均有所下降。在大陸，因人民幣表現疲弱，以及全國出現較低的通膨率，令所有受訪城市排名下跌，當中廣州及上海均跌出全球前10位。

新加坡在本次調查排名顯著上升，皆因當地今年的日常商品及服務的通膨率高於近年數據。新加坡的排名上升四位的主要原因是當地租賃成本在今年大幅上漲。因此，新加坡的全球排名由第12位上升至第8位。