國民黨7日舉辦蔣萬安感恩茶會暨王鴻薇參選立委見面會，台北市長當選人蔣萬安與參選立委補選的台北市議員王鴻薇一同出席。（杜宜諳攝）

【全程字幕】王鴻薇爆接到「恐嚇電話」 蔣萬安震怒回應了

國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇接獲恐嚇電話，黨籍台北市長當選人蔣萬安下午受訪表示，絕不允許黑暗勢力染指台北，民主與法治是我們生活方式，更是不可動搖的普世價值，這通恐嚇電話已經踩到民主與法治紅線。

蔣萬安指出，面對黑道目無法紀，如此囂張的態度，所以不但不能退讓，反而要更強勢、鐵腕對抗，呼籲治安機關妥適調查，「未來我上任後也一定追究到底，擦亮台北市首善之都的招牌」。

蔣萬安也嗆聲，這通電話背後的黑暗勢力，「我要警告你，你已經引起社會的公憤」，相信不只是台北市民，全台灣的民眾都不能接受。

王鴻薇下午受訪仍表示，接到這樣恐嚇電話，嚴肅面對，她也有責任保護團隊，拜託警方全力偵辦，希望水落石出，找到到底什麼人做的、或是什麼人指使的真相；王也感謝，台北市警局今天已有派1位隨扈跟隨，感謝警方安排。

王鴻薇說，上次9月份因為沒有錄音，在很多通的市議會總機，沒有辦法確定的篩選，這次有提供明確時間與錄音檔，可以辨識聲音，有助於警方偵辦這個案子。

至於綠營質疑自導自演，王鴻薇反酸，可能民進黨有些人士始終不了解，「如果你受到黑道威脅會處於什麼樣的狀況下」，對於恐嚇案到底是誰做的，她目前不會任何指涉，已交由警方偵辦中，警方正全力追查中。