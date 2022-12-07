國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇接獲恐嚇電話，黨籍台北市長當選人蔣萬安下午受訪表示，絕不允許黑暗勢力染指台北，民主與法治是我們生活方式，更是不可動搖的普世價值，這通恐嚇電話已經踩到民主與法治紅線。
蔣萬安指出，面對黑道目無法紀，如此囂張的態度，所以不但不能退讓，反而要更強勢、鐵腕對抗，呼籲治安機關妥適調查，「未來我上任後也一定追究到底，擦亮台北市首善之都的招牌」。
蔣萬安也嗆聲，這通電話背後的黑暗勢力，「我要警告你，你已經引起社會的公憤」，相信不只是台北市民，全台灣的民眾都不能接受。
王鴻薇下午受訪仍表示，接到這樣恐嚇電話，嚴肅面對，她也有責任保護團隊，拜託警方全力偵辦，希望水落石出，找到到底什麼人做的、或是什麼人指使的真相；王也感謝，台北市警局今天已有派1位隨扈跟隨，感謝警方安排。
王鴻薇說，上次9月份因為沒有錄音，在很多通的市議會總機，沒有辦法確定的篩選，這次有提供明確時間與錄音檔，可以辨識聲音，有助於警方偵辦這個案子。
至於綠營質疑自導自演，王鴻薇反酸，可能民進黨有些人士始終不了解，「如果你受到黑道威脅會處於什麼樣的狀況下」，對於恐嚇案到底是誰做的，她目前不會任何指涉，已交由警方偵辦中，警方正全力追查中。
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